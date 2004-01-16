宇宙少女新曲《靠近你的心》登音源网站排名第一位
腾讯娱乐讯 今日（1月4日）零点，乐华娱乐旗下亚洲最大规模女子偶像团体宇宙少女（程潇、美岐、恩熙、雪娥、EXY、苞娜、多荣、多愿、秀彬、宣仪.........
厉娜加盟太合音乐 《当你想念》感谢歌迷陪伴
[摘要]暌违歌坛多时，厉娜终于回来了。腾讯娱乐讯 近年得益于影视界的发展，厉娜事业蒸蒸日上，而自06年“超女”出道起她对音乐的初衷和热爱却是.........
“推心舞”合辑上线 乐坛半壁江山传达团圆期盼
[摘要]从《团圆饭》MV花絮中制作出的这部年度“推心舞”合辑，可谓是将“推心置腹”的精髓表现的淋漓尽致。......
《食囧》华晨宇设世纪难题 餐厅成员携手齐通关
腾讯娱乐讯 国内首档原创轻喜剧美食真人秀《食在囧途》第四期将于本周六晚22:00播出，“囧”餐厅迎来了“火星人”华晨宇，首次做客节目的他便给.........
潘玮柏：不会再写20岁时候的歌，学不会制造新闻
今年跨年夜上，潘玮柏出现在了江苏卫视的舞台上，一连演唱了《壁虎漫步》和《王者之声》两首歌曲。潘玮柏：因为两个人的公司刚好有接触到，我就想可以.........
冯建宇元旦举办首唱会 新歌引爆“最好的时光”
[摘要]2017年新年伊始，超人气偶像冯建宇携新歌登陆上海，在上海大舞台举办“最好的时光-Happy Together"新年首唱会，用最温暖.........
火力全开精彩跨年 林俊杰LIVE效应持续蔓延
[摘要]经历江苏跨年及《梦想的声音》两期联播，JJ不仅霸屏跨年，在2017年元旦，JJ也迎来了2017年第一个奖项——“新加坡联合的’201.........
SNH48姐妹团SHY48将在1月12日出道
腾讯娱乐讯 1月12日，在沈阳SHY48星梦剧院，SNH48官方姐妹团——SHY48将宣布正式出道，这是SNH48成立的第三支姐妹团。据介绍.........
电影《宝贝特攻》歌舞宣传主打歌MV首发
[摘要]吉祥如意的歌词加上欢快的旋律，在融入电影剧情元素的MV中，以画面的形式呈现出来，更加彰显出新年合家欢，大团圆的圆满画面。......
许魏洲杂志封面曝光 全屏都是肌肉！
腾讯娱乐讯 新年伊始，许魏洲为杂志创刊号拍封面。许魏洲作为新青年代表登《Men`s Uno Young》2017年开年创刊号封面。杂志以“青.........
GALA成军13年签约索尼音乐 继续追梦《新生》
[摘要]GALA的加盟也意味着，索尼音乐又收获一枚内地原创音乐领域的重要力量。腾讯娱乐讯 日前，成军13年的独立乐队GALA正式签约索尼音乐.........
海龟先生发新单《锡安》 朝向精神故园的新年祝福
腾讯娱乐讯 2017年，摩登天空带给乐迷的第一声问候，是来自海龟先生乐队的《锡安》，一首非常特别的新单曲。李红旗在《锡安》中唱道：“切切的等.........
黄子韬发新歌《New day》 宣布将世界巡演
腾讯娱乐讯 1月2日，黄子韬全新歌曲《New Day》上线,当天即登上亚洲新歌榜冠军宝座。据悉，1月9日，黄子韬世界巡回演唱会新闻发布会将在.........
王思聪开启香蕉计划 “泛娱乐嘉年华”4月将首秀
香蕉体育推出《香蕉球》系列大型体育直播真人秀，结合旗下一线体育明星给观众带来颠覆性体验。香蕉音乐目前由台湾知名音乐人林迈可先生担任执行总裁，.........
ZERO-G钧泽PK林俊杰《梦想的声音》玩金曲改编
ZERO-G钧泽透露现场改编的《曹操》里面有ZERO-G男团出道后日日夜夜的奋斗画面。” 挑战者ZERO-G钧泽面对现场导师的一致好评，谦虚.........
张敬轩蝉联叱咤男金 不忘初心继续做好音乐
腾讯娱乐讯 由香港商业电台举办的《2016年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》（下文简称叱咤）近日举行。” 2016年距张敬轩第一次在叱咤得奖恰好.........
跨年演出夜 SNH48《新年这一刻》刷屏
腾讯娱乐讯 12月31日，内地大型偶像女子团体SNH48 Group旗下组合SNH48、BEJ48、GNZ48，兵分多路参加四地跨年演唱会，.........
黄渤新歌《过去了》首发 网友大赞年度治水逆神曲
腾讯娱乐讯 1月3日，黄渤的全新单曲《过去了》正式在各大音乐平台上线。黄渤的单曲《这就是命》，传达了积极面对生活并尽力做到最好的正能量态度，.........
金志文新歌携手咆哮柏邦妮 创造燃烧的生命
[摘要]此次新歌由咆哮女郎柏邦妮倾力填词，充满力量感的辞藻更是延续其个性的属性，将蒙尘已久的灰色灵魂清洗，重新灵魂着色。......
指挥泰斗潘德列茨基奏响广州新年“最强音”
指挥克里斯托夫潘德列茨基贝多芬艺术节交响乐团2016年12月31日跨年夜，人民大会堂的万人大礼堂热闹非凡。当晚，84岁波兰指挥泰斗、被誉为活.........
郎朗霸屏南北跨年晚会 后台合影张继科赵丽颖
作为北京旅游形象大使，郎朗为2022年冬奥会东道主之一的北京做出自己的贡献，为奥运主题歌会献上最好的新年礼物。跨年当晚连续登上东方卫视和北京.........
王力宏北京再办“福利秀” 自掏腰包只为回馈歌迷
腾讯娱乐讯 华语流行音乐天王王力宏元旦在北京举办一年一度免费回馈歌迷的 "福利秀" (Free Show) 演唱会。最近忙着拍阿巴巴影业动作.........
邵洪《爱要有你才幸福》首发 潘协庆填词引期待
[摘要]邵洪新作《爱要有你才幸福》制作上十分精良，堪称集结了乐坛顶尖音乐人的大制作。腾讯娱乐讯 近日，乐坛当红歌手邵洪倾情打造的全新单曲《爱.........
鹿晗跨年首唱《Xplore》 唱跳功力引爆全场
腾讯娱乐讯 2016年12月30日晚，刚刚发布了全新Mini数字专辑《Xplore》的鹿晗加盟浙江卫视跨年演唱会，首唱专辑新歌，搭配酷炫舞蹈.........
First Girl新歌携手女星 联袂跨年上线
[摘要]继十月份First Girl全新儿歌专辑《石头剪刀布》预告发布会后，专辑正在紧锣密鼓的制作中，为了不让粉丝们等待太久，First G.........
苏打绿《故事未了》QQ首发 休团前最后一战？
其中收录的开场曲《故事》在大编制弦乐助阵的改编之后，成为一首带有强烈中国风却极似好莱坞电影配乐的大气制作。《故事未了》一共收录了13首歌曲，.........
莫文蔚裘继戎郎朗合作 《一生所爱》震撼视听
腾讯娱乐讯 12月31日东方卫视跨年盛典倒计时，王菲、莫文蔚(微博)(微信号：karenmok01)、裘继戎、郎朗、费玉清、赵丽颖、张艺兴、.........
李昊瀚《一定赶来》首发 首度首尝试民谣曲风
[摘要]李昊瀚一手包办新歌词曲创作、监制及演唱，首度尝试民谣风格的新曲风，唤醒都市人被忙碌的生活阻隔的温情。李昊瀚一手包办新歌词曲创作、监制.........
TFBOYS新曲《萤火》发布 唯美旋律温暖整个冬季
歌词讲述了在萤火的陪伴下长大的孩子，心中怀抱着萤火般的爱与希望，飞向遥远的未来。TFBOYS三人清澈的声音宛如萤火的光芒一样轻柔，和着唯美的.........
李霄云宣传片展露音乐人日常 正常人音乐会将开唱
腾讯娱乐讯 2017年将至，李霄云“一人一巡“正常人专属音乐会也将在新年伊始升级开唱。2016年李霄云分别于北京、上海、广州三地举办了正常人.........
马上！你在广州能看到“活着的贝多芬”
贝多芬艺术节交响乐团贝多芬艺术节交响乐团克里斯托夫•潘德列茨基贝多芬，作为交响乐之王，很多人不仅在音乐课上学习他的作品，在语文课上.........
今晚，王菲带着华语流行音乐繁荣时代回归
如果听陈奕迅只为《十年》，见王菲只为《传奇》，看春晚特辑好了，金曲管够。那年持续46场，从北到南，从南到北，仍然有无数人哀嚎说买不到票，所以.........
邓紫棋献声《太空旅客》主题曲《光年之外》
[摘要]此次中国区主题曲《光年之外》由全能实力派歌手邓紫棋创作并演唱，嗓音独特唱功深厚的她将这场旷世爱恋的情感拿捏得十分准确，来自遥远太空的.........
玖月奇迹婚后首发《两根筷子》 浓情缱绻浪漫跨年
[摘要]玖月奇迹首度尝试浪漫情歌对唱，一改民族风唱腔，小清新唱腔开启玖月奇迹音乐上的无限可能，也见证其可塑性。腾讯娱乐讯 玖月奇迹结束12年.........
BLACK FLOW专辑首发 望华人EDM走向国际
腾讯娱乐讯 近日， 电子音乐厂牌Dream Maker Army正式成立，签约艺人BLACK FLOW 凭借第一首单曲《TO THE END.........
许巍音乐总监李延亮 指导贝贝献唱《喜悦》
[摘要]视频中甜美俏皮爆裂魅惑的形象，结合其优质的唱功和生动的表演，引来了包括汪峰在内《酷狮子&贝贝波娃》的首次揭面。该视频中甜美俏皮爆裂魅.........
张咪 齐秦《中国情歌汇》合唱歌曲忆青春
张咪齐秦 腾讯娱乐讯 昨日齐秦与张咪一起参与《中国情歌汇》节目的录制，担任评委，老友相见在节目录制现场二人回忆当年在一起演出的趣事，还和齐.........
戴笑盈《那年草青青》回归歌坛 诠释冬日暖意
腾讯娱乐讯 近日，艺人戴笑盈携单曲《那年草青青》以歌手身份惊喜回归大众视线。1999年戴笑盈以演唱组合“布丁果果”成员的身份踏足娱乐圈，外形.........
杨嘉松专辑《肆张》今日发售 用行动贯彻理想主义
腾讯娱乐讯 12月29日，暌违乐坛5年的杨嘉松携实体专辑《肆张》正式与大家见面。杨嘉松最新专辑《肆张》中包含了摇滚、民谣等各种类型的歌曲。新.........
于朦胧主打歌《入戏》MV首发 戏内戏外多面暖男
腾讯娱乐讯《入戏》作为于朦胧同名Mini专辑的Fin主打，其中的"Fin"代表"Finish",也就表示这是该张专辑的最后一首歌曲。《入戏》.........