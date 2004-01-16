歌词讲述了在萤火的陪伴下长大的孩子，心中怀抱着萤火般的爱与希望，飞向遥远的未来。TFBOYS三人清澈的声音宛如萤火的光芒一样轻柔，和着唯美的.........

12月30日 14:17 音乐滚动新闻 萤火

|